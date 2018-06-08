Эксперт: Даже если Россия выйдет из Донбасса – без военной операции не обойтись

Даже если российские войска выйдут из Донбасса, то значительная часть оружия и боеприпасов останутся в руках наемников, среди которых не все захотят возвращаться на территорию России.

Это заметил полковник запаса, эксперт Украинского института по правам человека Святослав Стеценко в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

Напомним, накануне министр МВД Арсен Аваков представил механизм «малых шагов» как стратегию восстановления целостности Украины и деоккупации Донбасса.

«В любом случае Украина не сможет спокойно зайти на оккупированные территории и занять административные здания без военной операции. И даже если Россией будет принято решение о выводе всех войск и техники с Донбасса, то нужно понимать, что не все оттуда уйдут», – отметил Стеценко.

По мнению полковника запаса, не все захотят возвращаться на территорию России из-за своих преступлений. К тому же значительная часть оружия и боеприпасов не являются учтенными. В частности стрелковое оружие и противотанковые средства остаются в руках наемников, которым нечего терять.

«Участие военных в этой операции нужно по крайней мере для того, чтобы перекрыть границы, чтобы установить правовой комендантский режим, и только полицейскими силами всего этого не сделать.

И даже в тех операциях, где была значительная составляющая полицейских сил, например, в Югославии, без военного контингента все равно не обошлось», – напомнил Святослав Стеценко.

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