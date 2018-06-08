Дипсоветник СБУ: на 2014 год в Украине действовало свыше 650 пророссийских неправительственных организаций

По состоянию на 2014 год в Украине действовало свыше 650 пророссийских неправительственных организаций, которые занимались расшатыванием ситуации и созданием конфликтов в различных сферах общественной жизни страны.

Об этом заявил дипломатический советник СБУ Валерий Гребенюк во время международной конференции в Киеве на тему «Нарушение Россией международного права: последствия для мира», сообщает Укринформ.

«По состоянию на 2014 год у нас действовало более 650 пророссийских неправительственных организаций, целью деятельности которых было расшатывание общества и создание конфликтов в различных сферах общественной жизни Украины. Эти неправительственные организации, историческая роль которых, скажем так, заключалась в том, чтобы объединять общество и людей, Россия использовала в Украине для того, чтобы расколоть наше общество и довести украинцев до той ситуации, которую имеем на сегодня», – сказал он.

На этом фоне дипломатический советник СБУ указал на похожую ситуацию в Беларуси, где на сегодня действует более 250 пророссийских организаций: «Более 250 пророссийски настроенных и направленных спецслужбами РФ неправительственных организаций, которые делают свою работу. И это учитывая размер Беларуси».

По мнению Гребенюка, Беларусь должна учитывать эту ситуацию, хотя он и добавил, что «удержать ситуацию, которая складывается, проблематично».

Деструктивная деятельность управляемых российскими спецслужбами неправительственных организаций наблюдается и в странах Балтии, а также Западной Европы. «Это также касается и стран Балтии, Западной Европы, в которых существует много неправительственных организаций, которые фактически проводят линию спецслужб РФ, которая направлена на раскол общества, раскол внутри ЕС и раскол между государствами», – отметил дипрадник СБ Украины.

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