Дуда: Надеемся, что комиссия Украина-НАТО будет иметь возможность спокойно работать

С точки зрения безопасности и приближения саммита НАТО в Брюсселе важно, чтобы нормально заработала комиссия Украина-НАТО.

Об этом во время совместной пресс-конференции в Варшаве с президентом Румынии Клаусом Йоганнисом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает Укринформ.

«С точки зрения безопасности и приближения саммита НАТО мы надеемся, что комиссия Украина-НАТО будет иметь возможность спокойно работать», – заявил Дуда, добавив, что такое же ожидания он имеет относительно работы комиссии НАТО-Грузия.

Он назвал «важными элементами» то, чтобы реализовывались амбиции Украины и Грузии, которые в будущем хотят вступить в НАТО, а ныне стремятся тесно сотрудничать и быть под опекой Альянса.

Дуда выразил надежду, что на июльском саммите НАТО в Брюсселе будут приняты важные решения с точки зрения европейского континента.

Президент Йогганис отметил, что Румынию и Польшу объединяет общий интерес к восточному флангу НАТО и безопасности этого региона. Он подчеркнул: все знают «каковы угрозы и осознают сложное соседство» (с Россией). По его словам, восточный фланг состоит из нескольких частей, которые следует воспринимать по-другому, но он складывается и из народов, которые хотят вместе защищать этот фланг и рассчитывать на помощь других стран НАТО.

Как известно, с декабря 2017 года Венгрия блокирует евроатлантические инициативы Украины, в частности, заседание комиссии «Украина-НАТО» на министерском и высшем уровне через принятие Украиной закона об образовании.

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