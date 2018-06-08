Депутат объяснила, кто стоит на пути назначению Ульяны Супрун министром

В Верховной Раде сидят владельцы крупных фармакологических кланов и большого количества фирм, которые монопольно продают медицинское оборудование. Они никогда не поддержат назначение Ульяны Супрун министром здравоохранения.

Об этом в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины Оксана Корчинская.

Оксана Корчинская, отвечая на вопрос, почему Ульяна Супрун до сих пор лишь исполняет обязанности министра, напомнила, что в свое время много людей, которым предлагали министерскую должность, отказались возглавить Министерство здравоохранения Украины.

«Почему отказывались? Это было уже неинтересно министерство, потому что был забран контроль за госбюджетом, потому что был закон о международных закупках, – и все отказывались... Таким образом, единственный человек, которая была назначена исполняющим обязанности, потому что тогда был проголосован весь пакет КМУ – тогда проголосовали за всех, кроме как за министра здравоохранения. Так она стала и.о. Что произошло дальше? У нас в парламенте сидят владельцы очень крупных фармкланов, у нас в парламенте сидят владельцы чрезвычайно большого количества фирм, которые монопольно десятилетиями продают медицинское оборудование и которые играют между собой в эту монополию и устанавливают цены», – заявила Оксана Корчинская и отметила, что в Украине цены на медицинское оборудование в несколько раз выше, чем в Европе или Америке.

Со слов нардепа, когда стало понятно, что с Ульяной Супрун в такие «игры» не поиграешь, «рассчитывать на ее поддержку в парламенте, где сидят владельцы фармкомпаний, а фаркмкомпании и медицинское оборудование по количеству денег – номер два после заработка на оружии или наркотиках... – они никогда в жизни не поддержат Ульяне Супрун».

Напомним, как заявила на своей странице в Facebook и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, история отчета Счетной палаты о программе «Лечение граждан Украины за рубежом» и заместителем министра здравоохранения Александром Линчевским является прекрасным примером информационной атаки с использованием манипуляций и лжи.

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