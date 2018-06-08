Денисова призвала Нацполицию и Кличко отреагировать на нападение на цыганский табор

Людмила Денисова обратилась к руководству Нацполиции и городского председателя Виталия Кличко относительно нападения на цыганский табор в киевском парке «Голосеевский».

Об этом сообщает пресс-служба Уполномоченного по правам человека.

«7 июня радикально настроенные лица напали на цыганский лагерь, расположенный в киевском парке «Голосеевский». По сообщению полиции, группа лиц одной из общественных организаций с топорами и молотами прибыла на территорию парка. Снимая все на видео, они разбили временные сооружения, препятствуя работникам парка и лесного хозяйства расчищать территорию.

Учитывая то, что в данной ситуации усматриваются явные признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, Уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено обращение к руководству ГУНП в г. Киеве с просьбой дать надлежащую правовую оценку действиям радикально настроенных лиц в отношении временного поселения цыган в Голосеевском парке и принять соответствующие меры реагирования», – говорится в сообщении.

Кроме того, чиновница обратилась к председателю Киевской городской государственной администрации Виталию Кличко с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых КГГА по урегулированию проблемных вопросов ромских поселений в Киеве. А также проинформировать уполномоченного о мерах по обеспечению социальных и жилищных прав ромов, проживающих в удаленных поселениях.

«Людмила Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства. Так, на контроле уполномоченного продолжает находиться производство в отношении сожжения радикально настроенными лицами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, во Львове и на Тернопольщине», – подчеркнуто в заявлении пресс-службы уполномоченного по правам человека.

В частности, по мнению чиновницы, «такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятия мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем».

Учитывая это, уполномоченный также обратился к председателю Национальной полиции Украины с просьбой безотлагательно принять меры с целью обеспечения эффективного, объективного и беспристрастного расследования нападений на временные поселения цыган в городах Киеве, Львове и Тернополе, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости.

Также Людмила Денисова просит принять неотложные меры по предупреждению погромов цыганских поселений. В частности, провести профилактическую работу с представителями радикально настроенных организаций, которые публикуют в сети Интернет призывы к дискриминации, угрозы физической расправы и уничтожения имущества ромов.

«В 2013 году государство официально задекларировало свои обязательства по отношению к ромскому национальному сообществу. Была принята Стратегия защиты и интеграции в украинское общество ромским национальным меньшинством на период до 2020 года и утвержден соответствующий План мероприятий по ее реализации. Однако, позитивных изменений, которые позволили бы эффективно решать проблемные вопросы ромов и обеспечить их интеграцию в общество, не наблюдается. Как на центральном, так и местном уровнях власти», – отметила Денисова.

«В очередной раз призываю общественность к толерантности, терпимости и недискриминации по любым признакам – национальности, политических, религиозных и других убеждений, языка, пола, этнического и социального происхождения», – подытожила она.

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