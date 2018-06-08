Дело политзаключенного Балуха: Свидетеля обвинения допросят повторно

В пятницу в оккупированном Крыму в ходе заседания «суда» по делу Владимира Балуха, который объявил голодовку, судья решила повторно допросить свидетеля обвинения.

Об этом сообщает «Крым.Реаліі».

Следующее заседание назначено на 15 июня.

«В подконтрольном России Раздольненском районном суде на заседании по делу голодающего украинского активиста Владимира Балуха повторно допросят свидетеля обвинения – сотрудника изолятора временного содержания Сергея Тишина. Такое решение приняла судья Татьяна Пыркало на заседании, состоявшемся 8 июня», – сообщает издание.

По данным, в ходе процесса судья отказала защите в удовлетворении ходатайства об истребовании инструкции для внутреннего пользования изолятора временного содержания, где произошел конфликт между Балухом и начальником ИВС Валерием Ткаченко, «чтобы понять, действовал во время конфликта начальник ИВС в соответствии с инструкцией или нет».

Корреспондент Крым.Реаліі сообщил, что присутствовавший на суде Балух сильно похудел. В зале заседаний на нем была вышиванка.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.