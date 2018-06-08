Данилюк должен был уйти, но вместе с Гройсманом и Кабмином, – Левченко

Уволенный министр финансов Александр Данилюк и премьер-министр Украины Владимир Гройсман абсолютно профнепригодны для управления страной. Ведь они оба, прежде всего, заинтересованы самообогащением, а не благом для общества, государства и нации. Поэтому стоило бы их обоих отправить в отставку, а также подавляющее большинство Кабинета министров.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил внефракционный народный депутат Украины Юрий Левченко.

«Чтобы не казалось, что кто-то лучше работает, а кто-то хуже, стоит отметить, что как Данилюк, так и Гройсман абсолютно профнепригодны. Ведь они не работают на благо общества, государства и нации. Поэтому их и подавляющее большинство Кабмина можно было бы отправить в отставку», – сказал Левченко.

Хотя, по его словам, то, как был лишен должности именно Данилюк, можно назвать посмешищем. Ведь он в последнюю минуту узнал о том, что должен приехать в Верховную Раду.

«Был с голоса внесен на рассмотрение вопрос о бюджетном комитете без присутствия Данилюка, которое было поддержано. Далее в Верховной Раде не было реального обсуждения и сам Данилюк об этом не знал. Ведь спикер парламента Андрей Парубий ему перезвонил и сказал о том, чтобы он как можно скорее приехал в зал заседаний. Разве такое допустимо?», – рассказал нардеп.

Также он отметил, что большинству народных депутатов не дали возможности задать вопросы Данилюку или Гройсману.

«Обсуждать увольнение министра финансов дали, в основном, тем, кто хотел его отправить в отставку и даже не дали возможности задать ему вопросы, а также Гройсману. Поэтому процедура, состоявшаяся была просто посмешищем. Но то, что он глобально должен уйти в отставку вместе со всем Кабмином, это факт», – подчеркнул Левченко.

Кроме вопроса Данилюка, он также проанализировал и снятие неприкосновенности с украинских парламентариев и отметил, что все должны быть равны перед законом.

«Ни судьи, ни Президент не должны иметь иммунитет. Поэтому я специально разделил эти вопросы, чтобы забрать у оппонентов козырь и они не смогли бы на этом пиариться. Ведь нужно идти шаг за шагом. Сначала стоит снять неприкосновенность с депутатов, далее нужно собрать подписи относительно судей и Президента. Хотя я считаю, что без давления общества будет очень сложно что-то сделать. Но это тот случай, когда относительно легко именно организовать такой процесс. Особенно, учитывая то, что приближаются очередные парламентские выборы. И я бы хотел посмотреть на то, как много депутатов будут объяснять, почему они обещали на прошлых выборах отменить иммунитет, а за год до выборов не проголосовали», – отметил Левченко.

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