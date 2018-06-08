Число жертв вулкана Фуэго в Гватемале продолжает расти

Официальное число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале состоянию на вечер четверга, 7 июня, возросло до 109 человек.

Около 200 остаются пропавшими без вести, сообщает DW.

7 июня спасатели были вынуждены приостановить поисковые операции из-за плохих погодных условий. «Накануне прошли очень сильные ливни. Грунт нестабилен», – заявил представитель национальной полиции Пабло Кастилло.

Кроме того, государственное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций отметило, что со времени извержения вулкана в воскресенье прошло более 72 часов, а это означает очень низкие шансы найти среди руин домов, лавы и пепла живых людей. Некоторые из родственников пропавших без вести отправились на самостоятельные поиски.

Прокуратура Гватемалы открыла производство относительно надлежащего соблюдения протоколов эвакуации, на которое местному населению выделили очень небольшое количество времени.

Извержение вулкана затронуло около 1,7 миллиона человек. Из-за выброса огромных облаков пепла в расположенном на расстоянии около 35 километров от столицы страны вулкана была приостановлена работа аэропорта.

Фуэго в западной части Гватемалы высотой 3763 метра принадлежит к тихоокеанскому вулканическому поясу, известному своей активностью. Извержение покрыло пеплом как сельскохозяйственные угодья в регионе, так и городскую инфраструктуру.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.