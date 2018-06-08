live
Aнонси
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
8 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
9 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
9 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
пятница, 8 июня, 2018, 9:21 Спорт
Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

На чемпионат мира по футболу, который состоится в России, официальная делегация Австралии не поедет.

Об этом сообщает Лига.Новости.

Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Ранее ФИФА не дала разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.
АвстралияЧМ-2018дипбойкот России
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-08 10:34 :22