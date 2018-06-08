Австралия присоединилась к дипломатическому бойкоту ЧМ-2018

На чемпионат мира по футболу, который состоится в России, официальная делегация Австралии не поедет.

Об этом сообщает Лига.Новости.

Поддерживать игроков от имени государства будет только посол.

Министр иностранных дел Австралии Джули Бишоп отметила, что дипломатический бойкот не будет иметь никакого отношения к спортсменам, а все вопросы относительно выступления команды переадресовала местной федерации футбола.

Ранее дипломатический бойкот ЧМ-2018 объявили Великобритания и Исландия.

Чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи будут принимать Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи.

Ранее ФИФА не дала разрешения на открытие официальных фан-зон чемпионата мира по футболу в аннексированном Россией Крыму.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.