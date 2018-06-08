Аудитория не понимает сложных вещей, ей интереснее золотой батон и Мальдивы, – журналист

К сожалению, аудитория не понимает сложного и не хочет в нем разбираться. Она не понимает, что самая большая проблема – это даже не золотой батон или Мальдивы, а миллиардные средства, которые идут неизвестно куда и неизвестно как.

Такое мнение в эфире информационно-политического проекта «Прямым текстом» на телеканале ZIK высказал главный редактор «РБК-Украина» Сергей Щербина.

«Реакция на журналистские расследования всегда была одинаковая, что при Викторе Андреевиче, Викторе Федоровиче, что при Петре Алексеевиче. Могу привести множество примеров, начиная с «Родовид Банка» и заканчивая последними расследованиями», – говорит Сергей Щербина.

Зато, уверен он, общественность запомнила младшего Ющенко и ресторан «Феллини», Межигорье и золотой батон и Мальдивы.

«Аудитория, к сожалению, не понимает сложного. Аудитория не хочет разбираться и не понимает, что самая большая проблема – это даже не Мальдивы. Самая большая проблема – это реально миллиардные средства, которые идут неизвестно куда и неизвестно как», – убежден журналист.

Он убежден, что когда журналист пытается донести эти факты до общественности, люди просто переключают кнопку, потому что это очень сложно и никто не хочет в этом разбираться.

«Учитывая это, нет общественного резонанса. Можно было бесконечно писать о семье Януковича, о его бизнесе и экспорте угля через швейцарские структуры, но люди помнят только батон», – заверил эксперт.

Кроме этого он отметил, что так же все забыли и об истории вокруг подготовки Украины к Евро-2012.

«Давайте вспомним, каким образом происходило строительство всех объектов. Были и суммы «откатов», и названия фирм, и другие конкретные вещи. Но кому это было интересно?», – спрашивает Щербина.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.