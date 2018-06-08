Александр Мороз стал одним из лауреатов «Коронации слова»: не обошлось без скандала

Одним из лауреатов литературного конкурса «Коронация слова» в 2018 году неожиданно для многих стал бывший председатель Верховной Рады и экс-лидер Социалистической партии Украины Александр Мороз. Его отметили за сборник стихов.

«И вот ее (премию – «Новинарня») получает Александр Мороз и еще несколько ну очень советских писателей. Я знала, что он поэт, но о продажах более 100 тысяч экземпляров узнала вчера», – пишет в Фейсбуке издатель и редактор Светлана Скляр.

Однако во время церемонии награждения, которая состоялась 7 июня в Киеве, не обошлось без скандала. Мороз, поблагодарив за признание, в то же время посетовал на то, что государство не заботится о развитии культуры, – пишет «Новинарня».

В ответ выступил основатель конкурса Юрий Логуш. Он эмоционально напомнил Морозу, что тот сам длительное время был при власти, поэтому состояние дел в государстве, в частности в культуре – это и его вина тоже. Кроме того Логуш раскритиковал Мороза за пророссийскую политику его Соцпартии, добавив, что агрессия России – это и вина самого экс-спикера.

«Вы заслуженный поэт, ваше слово замечательное. Но вы политику тронули... Я вам скажу, что ваша политика – социалистов, коммунистов, довела до того, что сегодня Украина под большой угрозой», – отметил Логуш.

Под конец речи, перейдя почти на крик, Логуш начал требовать у Мороза признать, что тот был неправ, когда называл Россию «братьями».

Выступление Логуша завершился аплодисментами. Мороз каяться не стал.

«К сожалению, плохо расслышал оправдания Мороза. Кажется, там было что-то про любовь к Украине, ее языку, Т.Шевченко. Я не слышал не только через слабую озвучку. Я вспоминал действия Александра Мороза по борьбе с украинской независимостью, навязывание автономии Крымской области, блокированию государственного статуса украинского языка и обезъянничанье всего российского. Упоминались его беспощадные дискуссии с Вячеславом Чорновилом вокруг казалось бы очевидных для суверенного государства вещей, которые нам, руховцам приходилось буквально выгрызать. А в это время Мороз и «морозята» смеялись с нас, высмеивали в своих средствах массовой информации, пугали нами «схидняков».

Спасибо бесстрашному и принципиальном Юрию Логушу!», – написал в Фейсбуке другой лауреат конкурса Андрей Ницой.

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