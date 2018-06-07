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четверг, 7 июня, 2018, 0:28 Мир
Земля, Венера и Солнце стали в одну линию: Земляне увидели уникальное явление

5 июня 2012 года произошел транзит Венеры по диску Солнца. Это редкое астрономическое явление, когда планета Венера во время орбитального движения оказывается на линии между Землей и Солнцем. Повторяется каждые 243 года.

Об этом пишет «Газета.уа».

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Земля, Венера и Солнце стали в одну линию. Венера двигалась по диску светила в виде небольшого темного пятна. Самый красивый момент – начало и конец путешествия Венеры. Когда она едва касается границы солнечного диска. Вокруг планеты возникает ободок. Свет Солнца преломляется в атмосфере Венеры.

5 июня уникальное явление наблюдали на североамериканском континенте. Утром 6 июня его видели с территории стран северо-восточной Африки, Европы и Украины. На территории Украины максимальную фазу, когда Венера находилась ближе всего к центру диска Солнца, наблюдали рано утром только в Луганской области.

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Полностью весь транзит Венеры можно было наблюдать 5-6 июня из областей близких к северному полюсу. Фото: Википедия

Небесный спектакль продолжался несколько часов. Полный цикл охватывает 243 года. Делится на две пары прохождений с интервалом в восемь лет. От первой пары цикла до второй проходит 121,5 года. Между второй и концом цикла – 105,5 года. Следующая пара прохождений придется на 2117 и 2125 годы.
космосЗемлясолнцеВенера
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2018-06-07 02:52 :29