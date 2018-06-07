Закрытие акватории Азовского моря для военных учений не повлияет на отдых

Закрытие части акватории Азовского моря для проведения учений Вооруженных сил не повлияет на отдых людей на побережье вблизи Мариуполя.

Об этом сообщает местный телеканал «Сигма» со ссылкой на руководство Мангушского района Донецкой области, вблизи Мариуполя.

«Я не могу конкретно назвать фамилии, с кем я говорил из чиновников, но был один ответ: обучение могут быть день-два, но это никак не связано с тем, что на все лето побережье Азовского моря якобы будет закрыто», — сказал глава Мангушского райсовета Владимир Топузов.

Глава Мангушской районной госадминистрации Дмитрий Черница добавил, что военные учения будут проходить только в море, а не на суше.

«Если в предыдущие годы были такие учения, люди даже не замечали. Ну возможно, где-то они слышали какие-то взрывы», — сказал Черница.

Военный комиссар района Андрей Скляров подтвердил, что для отдыха граждан нет никаких перешкоджень.

Также отмечается, что на время военных учений в море Мариупольский морской порт будет работать в штатном режиме.

Ранее ВМС Украины обнародовало предупреждение о закрытии районов Азовского моря с 1 июня до 1 сентября. Согласно обнародованной карты, закрыты будут районы на восток от Маиполя, возле Широкиного и Седово, в районе Мелекино и Белосарайской косы, а также на восток от Бердянска.

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