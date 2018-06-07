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четверг, 7 июня, 2018, 23:07 Экономика
Закон об Антикоррупционном суде будет анализировать МВФ

МВФ проведет анализ закона об Антикоррупционном суде на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ.

Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, передает «Европейская правда».

«Верховная Рада Украины приняла сегодня законопроект про Высший Антикоррупционный суд, дополнив этим новым основополагающим компонентом антикоррупционную стратегию властей Украины. Специалисты МВФ проведут анализ документа на предмет его соответствия договоренностям, достигнутым в контексте программы реформ, поддерживаемой МВФ», – приводятся слова представителя МВФ Йости Люнгмана.

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МВФАнтикоррупционный суд
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2018-06-08 00:45 :08