Загрязненные сточные воды попадают в канализацию столицы, – «Киевводоканал»

На очистные сооружения Бортнической станции аэрации сточных вод поступает все больше стоков со значительным превышением норм загрязнения сбросов в городскую канализационную сеть.

Об этом говорится в сообщении «Киевводоканала».

Согласно сообщению, рост уровня загрязнения сточных вод побуждает Департамент экологического надзора с 14 июня 2018 года предоставлять расширенный химический анализ сточных вод – на 30 ингредиентов.

Также «Киевводоканал» сообщает, что с 7 июня 2018 года входящая и исходящая документация будет приниматься только по принципу «единого окна» по адресам: ул. Электротехническая, 16 (на первом этаже) и ул. Лейпцигская, 1-А (Центр обслуживания потребителей).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.