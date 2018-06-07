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четверг, 7 июня, 2018, 15:59 Общество
За нарушение правил безопасности в Киеве демонтировали троллей через Днепр

Троллей, который находился возле Арки дружбы народов в центре Киева, демонтировали. Причиной стало падение человека из-за несоблюдения правил безопасности владельцами аттракциона.

Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

В заметке советник отметил два главных аргумента против троллея.

 

 
КиевДнепраттракцион
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