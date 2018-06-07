Из-за судилища над Сущенко мировое сообщество призвали к новым санкциям против РФ

Верховная Рада Украины обратилась к парламентам иностранных государств, парламентских ассамблей международных организаций, мировых лидеров и международное сообщество в связи с противоправным приговором Московского городского суда по делу незаконно удерживаемого в РФ гражданина Украины Романа Сущенко.

За проект постановления № 8446 во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовали 238 избранников.

Напомним, 4 июня украинского журналиста Романа Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Такое решение принял Московский городской суд по обвинению в шпионаже украинца.

Председатель ВРУ Андрей Парубий назвал постановление «важным символом» избранники рассмотрели его по сокращенной процедуре.

Как отметила народный депутат Украины Виктория Сюмар, выступая с трибуны ВРУ, десятки украинских заключенных находятся сегодня в российских тюрьмах и в застенках в оккупированном Крыму и на Донбассе.

«Все это свидетельство того, что репрессивная, сталинская, фактически, политика РФ в отношении Украины сегодня не просто продолжается – она постоянно усиливается. Эта политика сегодня угрожает каждому украинцу, потому что Романа Сущенко поймали буквально на улицах Москвы, провели закрытое судилище в закрытом суде по неизвестным обвинениям, обвинив его в «шпионаже» и присудив жестокий приговор, возмущение которым сегодня есть и в Украине, и у всего международного сообщества», – заявила депутат.

Виктория Сюмар подчеркнула, что важно в сессионном зале показать, что «мы своих не сдаем не сдадим».

«Мы призываем Москву немедленно освободить Романа Сущенко и других заключенных. Мы призываем весь мир сегодня отреагировать на это – как соответствующей позицией, так и конкретными действиями, и такие действия – это усиление санкций. Мы также как украинский парламент требуем привлечь к ответственности всех тех должностных лиц в РФ, которые ответственны за репрессии и преступления против украинцев», – заявила народный депутат.

Первый заместитель председателя ВРУ Ирина Геращенко убеждена, что освободить украинских пленников до сих пор не могут и из-за того, что РФ и Путин не заинтересованы, чтобы в Россию вернулись те граждане РФ, которых они посылали в Украину совершать преступления. Ирина Геращенко также отметила, что в МИД РФ распространили ложную информацию, что якобы Украина не предоставляла никаких инициатив относительно передачи им россиян. «Это ложь», – подчеркнула Ирина Геращенко.

Постановление ВРУ приняла 238 голосами «за».

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.