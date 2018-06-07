Из-за «старения специальностей» киевскому Заводу гражданской авиации не хватает работников

В этом году ГП «Завод гражданской авиации №410» отметит семидесятилетие. В течение всего времени предприятие дарит вторую жизнь железным птицам, часть из которых выпустили еще полвека назад. Сейчас же завод в основном работает по заказу Министерства обороны.

Об этом говорится в сюжете проекта «Первые о главном» на телеканале ZIK.

Сейчас на завод по ремонту гражданской авиации отовсюду слетаются и военные железные птицы. Там их разбирают и отмывают, а затем в специальном ангаре перебирают на запчасти. Некоторые из самолетов родились еще в конце семидесятых. Именно на этом предприятии им дают новую жизнь.

В целом же там трудится около тысячи рабочих и у каждого – своя работа.

«Я сам обрабатываю весь центроплан – передний и задний лонжероны, панели, баки для топлива», – говорит слесарь-сборщик Петр Сорока.

И уже более сорока лет в отрасли работают и женщины. Их работа не менее важна.

«Происходит доработка системы, заводят новые жгуты. Мы их паяем, а потом все это закладывают на самолет», – объясняет монтажник Галина Хименко.

Работники завода демонстрируют съемочной группе телеканала ZIK и «обнаженную» пилотскую кабину, в которой сейчас повсюду торчат провода – для работы радиостанции, компаса или пожарной безопасности.

«Здесь вообще провода от всех приборов, которые стоят на панели», – говорит электромонтажник Владимир Юмшанов.

На предприятии убеждают: уже через месяц этот самолет снова полетит.

«Там вообще все будет хорошо и красиво. Штурвалы будут стоять – левый, правый. А еще – летчики будут сидеть», – рассказывает Владимир Юмшанов.

В этом году заводу исполняется семьдесят. Заказ, как правило, имеют из Министерства обороны, и хотя сейчас работы стало меньше, самих рабочих все же не хватает.

«Старение основных специальностей – это проблема для всей авиации. Не только для нашего завода», – замечает первый заместитель гендиректора ГП «Завод 410 ЦА» Владимир Хомко.

Сейчас в дефиците инженеры, радио - и электромеханики, токари и шлифовщики.

Татьяна Гаврилюк, «Первые о главном».

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