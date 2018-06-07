Известный американский актер приедет в Украину, - фото

Американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер Джон Малкович 1 июля выступит на Софийской площади в Киеве.
Об этом сообщают на сайте Национальной оперы Украины.
Концерт с участием выдающихся художников современности состоится в рамках проекта Пути дружбы. Начало – 1 июля в 21.00 на Софийской площади.
В основе программы – бессмертные произведения Джузеппе Верди, фрагменты из оперы Набукко, а также премьерное исполнение поэмы Портрет Линкольна для чтеца (Джон Малкович) и симфонического оркестра, написанной американским композитором Аароном Коплендом в разгар Второй мировой войны и посвященной национальному герою американского народа Аврааму Линкольну.
К слову, такой же концерт состоится 3 июля в городе Равенна (Италия).
Джон Малкович – американский актер театра и кино, продюсер и кинорежиссер, двукратный номинант на премию Оскар.
Среди известных актерских работ Малковича фильмы Подмена, Империя солнца, Опасные связи, О мышах и людях, Чемпион и другие.