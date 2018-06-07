Инспекторам дали право эвакуировать автомобили киевлян

Закон, который вступает в силу 27 сентября, предоставляет возможность инспекторам с парковки, привлекать водителей к ответственности за нарушение правил остановки и стоянки, а также эвакуировать транспорт, если он существенно препятствует дорожному движению.

Такое отметил Александр Нимас, и. о. директора КП «Киевтранспарксервис», – передает «Киев».

По словам эксперта, суммы штрафов значительно не вырастут – например, штраф по нарушению правил стоянки и остановки составит 255 гривен. Кроме того будет действовать своеобразный дисконт – если владелец автомобиля оплатит штраф в течение первых 10 дней после наложения штрафа, с него взыщут только 50% от суммы).

«Суммы не такие большие, однако это действенный механизм для того, чтобы городская власть могла наводить порядок в хаотичной парковке, а также привлекать к ответственности тех водителей, которые не платят за парковку на специальных площадках», – отметил эксперт.

Кроме того, Александр Нимас отметил: данный закон дает больше полномочий как полицейским, так и инспекторам парковки: они смогут выписывать штрафы за неправильно припаркованные автомобили, которые создают помехи, или же машины, припаркованные на местах для людей с инвалидностью, велодорожках и тому подобное.

«Законом также предусмотрено безотлагательное возвращение автотранспортного средства: если нарушитель оплатил штраф, соответствующую сумму за хранение и доставку транспортного средства, то он возвращается безотлагательно», – пояснил эксперт.

Он также отметил отметил, что вся оплата за парковку в столице осуществляется исключительно безналичным способом – чтобы не было никаких коррупционных рисков.

Напомним, Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реформирования сферы парковки транспортных средств» вступает в силу 27 сентября этого года.

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