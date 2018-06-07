Инфракрасное сканирование выявило французскую газету под картиной Пикассо

Исследователь Джон Делани (John Delaney) совместно с Музеем изобразительных искусств Пола, Япония) провел анализ картины Пабло Пикассо «Мать и дитя на берегу». Технология инфракрасного сканирования показала нижние слои полотна, на которых остались следы предыдущего рисунка и французской газеты Le Journal от 18 января 1902 года.

Об этом сообщает naked-science со ссылкой на japantimes.

По словам Делани, технология использованная в исследовании, была создана NASA еще в конце прошлого века для изучения минералов по изображениям с помощью спектрального анализа. Джон Делани объяснил выбор инструмента тем, что большинство красок основаны на минералах, поэтому задача у исследователей такие же, как и у геологов.

Фото: naked-science.ru

Цель исследования состояла в том, чтобы разработать автоматизированный алгоритм, который мог бы точно определять оригиналы и время их создания. Картина «Мать и дитя на берегу» стала экспериментальной, но находка сразу же поразила специалистов.

Наличие газеты до сих пор остается загадкой, но для биографов ее появление означает важное событие, потому что дата публикации приближена к переезду художника из Парижа в Барселону. Кроме газеты, сканирование выявило раннюю картину, на которую нанесено новое изображение. Она представляет женщину со стаканом абсента. Этот факт менее удивителен, ведь известно, что Пикассо часто писал одни картины поверх других.

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