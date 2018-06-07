«Я шел не в «избу»: Данилюка уволили с должности министра финансов

Верховная Рада Украины уволила министра финансов Украины Александра Данилюка.

За проект Постановления об увольнении Александра Данилюка с должности министра финансов Украины № 8433 во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, проголосовали 254 избранника.

Сегодня в парламентском зале присутствует Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, который, напомним, вчера, 6 июня, подписал представление в Верховную Раду Украины относительно увольнения министра финансов Украины Александра Данилюка. Работу Совета продлили до завершения рассмотрения кадрового вопроса.

Перед парламентариями выступил глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк. Глава правительства заявил, что ему инкриминируют то, что он «вынес сор из избы» и подчеркнул, что он шел не «в избу», а шел бороться с коррупцией.

Александр Данилюк подчеркнул, что его письмо в G7 содержит общеизвестные факты.

«Больше года ГФС имеет полулегитимного и полностью управляемого руководителя, поэтому реформа этого важнейшего органа не происходит. Работа ГФС пронизана коррупцией и конфликтами интересов. Назначение на должность профессионала, к которому есть доверие, невозможно, когда должность является предметом торгов между политическими силами», – заявил Александр Данилюк.

По его словам, ситуация, сложившаяся в ГФС, – типична для всех важных органов в Украине. И именно это, по его словам, дискредитирует Украину. Министр заявил, что следует принимать государственные решения, а не руководствоваться «подростковыми комплексами», что дорого обойдется государству.

«Я не принимаю правила круговой поруки, я ломаю эту парадигму, которая является бременем для развития нашей страны», – заявил Александр Данилюк и напомнил, что уволил руководителя ДФС Романа Насирова, требовал реформирования и сокращения ГПУ – «рудимента СССР».

По его словам, Минфин не побоялся взять на себя лидерство по приватизации «Приватбанка» и инициировал процесс в Лондонском суде против Коломойского.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что он говорил министру финансов, что действовать против государства нельзя и что дал ему две недели на исправление ситуации. Премьер-министр призвал избранников поддержать его представление, отметив, что в Министерстве финансов – сильная команда. Владимир Гройсман выразил сожаление, что г-н Данилюк не понял причины представление на его увольнение.

Напомним, 6 июня Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подписал представление в Верховную Раду Украины относительно увольнения министра финансов Украины Александра Данилюка.

Ранее во время заседания КМУ Александр Данилюк и Владимир Гройсман разругались из-за назначения заместителя в Минфине: в ответ на требование Данилюка Гройсман сказал, что это вопрос времени.

Позже Александр Данилюк написал письмо в G7, в котором описал конфликт с премьер-министром, а также пожаловался на давление со стороны Президента Украины и главы правительства.

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