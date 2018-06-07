ВРУ избрала аудитора НАБУ

Народные депутаты Украины определились с кандидатурой аудитора НАБУ от ВРУ – им стал 81-летний Владимир Василенко.

Во время сессионного заседания ВР, которое транслирует телеканал ZIK, состоялось рейтинговое голосование за двух кандидатов – Владимира Василенко и Томаса Фаерстоуна.

Во время рейтингового голосования за включение кандидатуры Владимира Василенко в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАБУ от Верховной Рады Украины проголосовали за 276 избранников.

За вхождение кандидатуры Томаса Фаерстоуна в состав комиссии внешнего контроля по проведению независимой оценки эффективности деятельности НАБУ от Верховной Рады Украины проголосовали 208 избранников.

По результатам рейтингового голосования глава ВРУ поставил на голосование вопрос о вхождении в комиссию Владимира Василенко. За эту кандидатуру проголосовали 289 избранников.

Напомним, в последнем, третьем по счету, конкурсе по определению аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины от Верховной Рады Украины приняли участие пять кандидатов. Среди них – два пенсионера, правозащитник, адвокат из Израиля и бывший прокурор США.

Комитет Верховной Рады по противодействию коррупции выбрал двух кандидатов на должность аудитора Национального антикоррупционного бюро правозащитника Владимира Василенко и бывшего прокурора США Томаса Фаерстоуна.

81-летний Владимир Василенко – украинский правовед-международник, заслуженный юрист Украины, Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, доктор юридических наук, профессор, представитель Украины в Совете ООН по правам человека (2006-2010 гг).

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.