Во Львове презентовали новую схему движения электротранспорта

Во Львове создали современную схему движения электротранспорта, где отметили все линии електротранспортних сочетаний.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

«Для нас очень важно, чтобы схема движения электротранспорта была доступной и понятной для пассажиров. Поскольку старая схема выглядела устаревшей, мы решили создать новую – доступную и лучшую для восприятия. Мы хотели, чтобы пассажиры при пользовании схемой, легко могли понять движение трамваев или троллейбусов. Схема в ближайшее время будет размещена в трамваях и на базовых остановках, то есть на конечных, на транзитных маршрутах, где самый большой пассажиропоток», – отметил директор ЛКП «Львовэлектротранс» Олег Береза.

Фото: city-adm.lviv.ua

С начала работы над проектом разработчики решили упорядочить названия остановок. Инициаторы настаивали, чтобы названия были короткие и понятные и жителям города, и туристам.

Также приняли решение относительно изображения остановок. Односторонние остановки на схеме обозначены стрелкой в середине отметки остановки, и одностороннее движение транспорта, обозначается в два раза тоньшей линией.

Форма номера трамвая в новой схеме электротранспорта – ромб, ведь он похож на пантограф трамвая. Номера троллейбуса изображены квадратом. Таким образом электротранспорт – это четырехугольники (со скругленными углами).

Фото: city-adm.lviv.ua

На новой схеме обозначены автостанции, железнодорожные станции и важные туристические места. Если такие объекты расположены не возле остановки, то на схеме обозначено время пешего пути до них. Остановки, доступные для людей с инвалидностью, и мимо которых ездит общественный транспорт, приспособленный для них, обозначены соответствующей пиктограммой. Велосипед возле названия остановки информирует о наличии станции велопроката NextBike.

Напомним про еще один активистский проект – lad.lviv.ua – который тоже нашел поддержку во Львовском городском совете. Этот сервис позволяет узнать, когда приедет общественный транспорт по коду остановки. Также узнать актуальные и обновленные маршруты общественного транспорта Львова можно на сайте городского Центра сервиса.

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