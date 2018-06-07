Верховная Рада уже не сможет запретить трансляцию ЧМ из России

В Верховной Раде не хватило голосов, чтобы включить в повестку дня проект постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу в РФ.

Об этом сообщила народный депутат Ольга Червакова в Facebook.

«Проект Постановления о недопущении трансляции в Украине чемпионата мира по футболу не включено в повестку дня. Не хватило голосов. Следующая пленарная неделя – уже футбол. Постановление 8343 авторства Ляшко, Березюка, Мосийчука и Лозового – в мусорник», – отметила нардеп.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля в России.

6 июня парламентский комитет по вопросам свободы слова поддержал проект постановления о недопущении трансляции в Украине Чемпионата мира по футболу в России.

30 мая стало известно, что телеканал «Интер» будет транслировать Чемпионат мира по футболу, который стартует 14 июня в России.

Национальная общественная телекомпания Украины отказалась от трансляции.

Федерация футбола Украины не будет проводить аккредитации отечественных журналистов для освещения финальной части ЧМ-2018.

Государственная пограничная служба неоднократно советовала украинским футбольным болельщикам не ехать в Россию на матчи Чемпионата мира по футболу.

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов и министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвали болельщиков, а особенно участников АТО не ехать на Чемпионат мира по футболу 2018 года в Россию.

Президент Петр Порошенко высказывал мнение, что украинские болельщики сами должны решить, ехать им на Чемпионат мира по футболу в страну, которая осуществляет военную агрессию против Украины.

Около 5 тысяч граждан Украины приобрели билеты на Чемпионат мира по футболу-2018, несмотря на опасности поездок в Россию.

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