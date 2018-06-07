Венецианская комиссия приветствует принятие закона об Антикоррупционном суде

Венецианская комиссия приветствует принятие закона об Антикоррупционном суде в Украине и считает этот шаг свидетельством готовности продолжать реформы.

Об этом говорится в заявлении президента комиссии Джанни Букиккио, передает «Европейская правда».

«С большим удовольствием – и я бы даже сказал с большой радостью я узнал о сегодняшнее решение Верховной Рады относительно принятия закона о Высшем антикоррупционном суде. Согласно сообщениям, принятый закон соответствует рекомендации Венецианской комиссии», – говорится в заявлении.

«Я хотел бы поздравить членов Верховной Рады с сегодняшним голосованием и спасибо всем, кто способствует принятию закона. Это важный шаг вперед для Украины и для Европы, прежде всего для граждан Украины, которые слишком долго страдали от зла коррупции. Сегодняшнее голосование показывает, что Украина настроена продолжать путь реформ к европейской интеграции»,

Он призвал всех причастных обеспечить быстрое учреждения суда и предоставить ему соответствующие средства для его функционирования.

Как известно, 7 июня Верховная Рада поддержала законопроект №7440 о создании в Украине Высшего антикоррупционного суда.

За соответствующее решение во втором чтении проголосовали 315 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к закону, членов Совета международных экспертов назначает Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) на основании предложений международных организаций, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции.

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