Великобритания требует от России немедленного освобождения 70 украинских политзаключенных

Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политических заключенных.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает «Громадское».

В Британии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченка, Александра Шумкова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку и которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.

Отмечается, что уголовные дела и задержания других украинцев, выглядят политически мотивированными.

«Четырех человек приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, которые не кажутся такими, что соответствуют международным стандартам. Лишение их свободы, как и других 70 украинцев, включая с крымскими татарами, свидетельствует о системных преследование Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма», – говорится в заявлении.

«Мы призываем Россию освободить их немедленно», — подчеркнули в документе.

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