Великобритания требует от России немедленного освобождения 70 украинских политзаключенных

Великобритания требует от России немедленно освободить 70 украинских политических заключенных.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел страны, передает «Громадское».
В Британии выразили обеспокоенность состоянием здоровья Олега Сенцова, Александра Кольченка, Александра Шумкова и Владимира Балуха, которые объявили голодовку и которых незаконно удерживают в российских тюрьмах.
Отмечается, что уголовные дела и задержания других украинцев, выглядят политически мотивированными.
«Четырех человек приговорили к длительным тюремным срокам после судебных процессов, которые не кажутся такими, что соответствуют международным стандартам. Лишение их свободы, как и других 70 украинцев, включая с крымскими татарами, свидетельствует о системных преследование Россией тех, кто публично выступает против незаконной аннексии Крыма», – говорится в заявлении.
«Мы призываем Россию освободить их немедленно», — подчеркнули в документе.