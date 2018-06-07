В ВР до последней секунды будут искать лазейки относительно закона об антикоррупционном суде, – Матчук

Еще два года назад западные партнеры доверяли украинской власти. Но их обманули один раз, потом еще раз, поэтому сейчас есть только жесткая и бескомпромиссная позиция относительно соблюдения рекомендаций Венецианской комиссии относительно принятия закона о Высшем антикоррупционном суде. Хотя украинских депутатов ничто не может остановить, поэтому они до последнего будут пытаться что-то переставить.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта «Первые о главном. Комментарии» телеканала ZIK говорил народный депутат (2010-2012) и председатель Ровенской ОГА (2006-2010) Виктор Матчук.

«Я убежден, что в Верховной Раде будут искать лазейки до последней секунды. Ведь сначала говорили о том, что предложенную Венецианской комиссией формулировка нельзя менять. Далее речь шла о том, что это противоречит Конституции и может поставить под сомнения суверенитет Украины. Сейчас уже речь идет о том, что будет проголосована редакция, которая устроит и Венецианскую комиссию, и не будет противоречить Конституции Украины. То есть до последнего будут пытаться что-то изменить», – сказал Матчук.

Но, по его мнению, скорее всего, им не удастся этого сделать. Ведь еще год или два назад западные партнеры доверяли украинской власти, и сейчас же ситуация изменилась.

«Их обманули один раз, потом второй, потом еще раз, поэтому сейчас такого доверия нет, а есть жесткая и бескомпромиссная позиция. Ведь было совместное заявление послов G7 в Украине для того, чтобы продемонстрировать, что это является общей, консолидированной и однозначной позицией, что денег не будет и сегодняшней украинской власти руку больше не предложат», – прокомментировал он.

Он считает, что международное сообщество очень ярко продемонстрировала свою позицию, когда в Испании с Порошенко никто не встретился из администрации президента.

«Очень ярким примером стала поездка Президента Украины в Испанию, которая закончилась тем, что он там встретился только с президентом футбольного клуба «Реал-Мадрид» и с премьер-министром земли Галиция. То есть это все равно, если бы приехал президент великой страны в Украину и встретился с главой областной администрации, например, Черкасской области. То есть процесс уже запустился и надо сейчас делать какие-то сногсшибательные трюки, чтобы пытаться хоть немного вернуть это доверие», – считает Матчук.

Также он отметил, что сегодняшнее голосование в парламенте будет своеобразным спектаклем.

«Если говорить о том, можно ли будет внести правки, то это невозможно. Поэтому голосование будет своеобразным спектаклем, в процессе которого Президент будет пытаться сохранить хорошую мину при плохой игре. То есть при возможном поражении он таким образом покажет, что победил. Ведь, для того, чтобы баллотироваться на второй срок, он должен быть победителем», – подчеркнул он.

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