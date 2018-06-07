В Верховной Раде приняли новую редакцию закона о дипслужбе

Верховная Рада приняла новую редакцию закона «О дипломатической службе Украины» с учетом предложения Президента Петра Порошенко о лишении себя контрольных полномочий при назначении послов.

За принятие закона с учетом предложений президента проголосовали 226 минимально необходимых депутатов, сообщает «Укринформ».

Возвращая указанный закон для повторного рассмотрения, глава государства считает, что предлагаемый закон не может быть подписан из-за его несоответствия Конституции Украины, Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», правовым позициям Конституционного суда Украины.

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