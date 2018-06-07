В Украину едут евродепутаты и вице-президент Еврокомиссии

Депутаты Европарламента Ребекка Хармс, Петрас Ауштревичус, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ближайшие дни планируют быть в Киеве.

Об этом сообщает «Укринформ».

Свой визит в субботу, 9 июня, немецкий парламентарий Хармс анонсировала в социальной сети Twitter.

«С визитом в Украину прибудут депутаты Хармс и Ауштревичус, а также вице-президент Еврокомиссии Домбровскис (по вопросам энергетического союза – ред.)», – сказал посол Точицкий.

Депутат Европарламента Хармс отметила, что она приветствует Украину с созданием Высшего антикоррупционного суда.

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