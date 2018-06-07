live
Aнонси
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
Анонс спецпроекту з Наташею Влащенко
8 июня, пятница
Анонс програми Перша передача
Анонс програми Перша передача
9 июня, суббота
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
9 июня, суббота
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
четверг, 7 июня, 2018, 23:12 Политика
В Украину едут евродепутаты и вице-президент Еврокомиссии

Депутаты Европарламента Ребекка Хармс, Петрас Ауштревичус, вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в ближайшие дни планируют быть в Киеве.

Об этом сообщает «Укринформ».

Свой визит в субботу, 9 июня, немецкий парламентарий Хармс анонсировала в социальной сети Twitter.

«С визитом в Украину прибудут депутаты Хармс и Ауштревичус, а также вице-президент Еврокомиссии Домбровскис (по вопросам энергетического союза – ред.)», – сказал посол Точицкий.

Депутат Европарламента Хармс отметила, что она приветствует Украину с созданием Высшего антикоррупционного суда.
еврокомиссиямеждународные отношения
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-06-08 00:45 :08