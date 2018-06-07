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четверг, 7 июня, 2018, 0:47 Общество
В Украине запретили популярные лекарства

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками установила временный запрет на «Натрий Хлорид» и «Глюкозу».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Реализацию и применение препарата «Натрия хлорид» (раствор для инфузий, 9 мг/мл по 400 мл в бутылках, серия АА 608/1-1, производства ООО «Юрия-Фарм») временно запретили через непредсказуемые побочные реакции.

Госслужба также временно установила запрет на реализацию и применение лекарственного средства «Глюкоза» (раствор для инфузий, 100 мг/мл по 400 мл в бутылках стеклянных, серия АВ 178-1/1, производства ООО «Юрия-Фарм»), – говорится в сообщении.

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2018-06-07 02:52 :36