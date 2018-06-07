В Украине отменят использование отчества?

Как стало известно, все больше людей призывает политиков отменить использование отчества. Таким образом, кроме удобства в общении, Украина якобы станет ближе к Европе.

Об этом говорится в материале uagolos.

«Мы открестились от российского влияния, движемся в Европу, даже в Казахстане вводят латиницу, чтобы дистанцироваться от России etc. Зачем эти Ивановичи, Христофоровичи? Почему не Игорь, или Богдан, или госпожа Екатерина? Красиво, современно, своевременно!», – пишут в соцсетях инициаторы.

По мнению кандидата исторических наук Игоря Черного, сегодня отчество постепенно становится рудиментом, без которого можно обойтись, как это происходит в большинстве европейских стран. Историки утверждают, что в настоящее время, когда кроме фамилии во всех базах данных даются и даты рождения, без отчества можно совершенно спокойно обходиться.

Однако, до тех пор пока отчество не будет отменено на государственном уровне, вписывать в паспорт его обязательно. В паспортном столе рассказали, что человек может изменить имя или фамилию, однако отказаться или изменить отчество сейчас он не имеет права.

Инициатор законопроекта относительно отмены отчество Валерий Пацкан объяснил, что путаницы, которой многие боятся, не возникнет.

«У нас были прецеденты – иностранцы даже без фамилии приходили, с документами, оформленными по законам своей страны. Вопрос лишь в том, чтобы не потерять идентификацию человека. Если человек пришел и сказал, что он – Иванов Иван (без отчества), тогда нужно убедиться в том, что он действительно существует в природе и данный гражданин это именно он», – пояснил политик.

Напомним, что сегодня широкое распространение использование отчества присутствует в арабском, исландской, монгольском, русском и болгарском языках. Страны Европы отчество не используют.

Напомним, как сообщалось ранее президент Украины Петр Порошенко и премьер-министр Оаэ шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум подписали меморандум о введении между странами безвизового режима.

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