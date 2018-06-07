В тылу у боевиков потери: Украинские бойцы зашли на позиции «ДНР»

В районе Новоазовска на оккупированном Донбассе за последнюю неделю ликвидированы 9 боевиков, трое из которых – граждане России. Факт диверсии в тылу боевиков подтвердили сепаратистские источники.

О значительных потерях у оккупантов, за что оккупантам в Новоазовске впервые за несколько месяцев пришлось вызвать квалифицированных медиков из Донецка, сообщил на своей странице в сети врач из Енакиево патриот Украины Александр Чернов.

По его данным из больниц, у боевиков за прошедшую неделю минимум 9 убитых и более 35 раненых.

Сепаратистские источники подтверждают потери боевиков и сообщают, что украинские военные зашли на позицию боевиков «ДНР» под Новоазовском и ликвидировали их. По данным сепаратистских пабликов, боевики на передовой были пьяными и украинских диверсантов не заметили.

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