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четверг, 7 июня, 2018, 0:11 События
В тылу у боевиков потери: Украинские бойцы зашли на позиции «ДНР»

В районе Новоазовска на оккупированном Донбассе за последнюю неделю ликвидированы 9 боевиков, трое из которых – граждане России. Факт диверсии в тылу боевиков подтвердили сепаратистские источники.

О значительных потерях у оккупантов, за что оккупантам в Новоазовске впервые за несколько месяцев пришлось вызвать квалифицированных медиков из Донецка, сообщил на своей странице в сети врач из Енакиево патриот Украины Александр Чернов.

По его данным из больниц, у боевиков за прошедшую неделю минимум 9 убитых и более 35 раненых.

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Сепаратистские источники подтверждают потери боевиков и сообщают, что украинские военные зашли на позицию боевиков «ДНР» под Новоазовском и ликвидировали их. По данным сепаратистских пабликов, боевики на передовой были пьяными и украинских диверсантов не заметили.

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ДНРвойна в Донбассе
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2018-06-07 02:52 :54