В столице создали самый большой в Украине Герб из роз

В Киеве установили национальный рекорд по изготовлению цветочного Герба Украины. Его в четверг, 7 июня, продемонстрировали на агровыставке, которая открылась в НК Экспоцентр Украины (ВДНХ).

Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Он также добавил, что национальный символ созданный из живых роз.

«Самый большой в Украине герб из роз увидел сегодня на агровыставке в Киеве. Эта прекрасная композиция уже попала в Книгу Рекордов Украины», – написал он.

Как отметили организаторы, на изготовление герба ушло 1840 цветов. Над его созданием в течение одной ночи работали 8 девушек.

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