В Минобороны хотят самостоятельно покупать военную технику у иностранных производителей

Министерство обороны хочет самостоятельно закупать военную технику у иностранных предприятий-производителей. Законопроект, который предоставляет ведомству такое право, уже разработан.

Об этом сообщил во время брифинга директор Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны Владислав Шостак, передает Укринформ.

«На сегодня активно обсуждается вопрос относительно приобретения права Министерством обороны на закупку военной техники и вооружения по прямым договорам, то есть без участия предприятий-импортеров. Сейчас в Минобороны уже отработан соответствующий законопроект. Он согласован центральными органами исполнительной власти и ожидают, когда его направят в Верховную Раду для рассмотрения», – сказал он.

По словам Шостака, в странах-членах НАТО министерства обороны самостоятельно осуществляют закупку большого количества вооружений. В ведомстве считают, что прямые контракты МОУ с иностранными предприятиями-производителями «дадут определенный толчок к закупке летального оружия», с которым у ведомства есть проблемы.

Одними из первых этапов такого сотрудничества могут быть договоренности в рамках военно-технического сотрудничества между министерствами, а также с использованием площадок агентства НАТО, отметил чиновник.

Как сообщалось, секретарь СНБО Александр Турчинов 7 июня заявил, что ведомство в ближайшее время планирует либерализовать внешнеэкономическую деятельность для отечественных компаний-производителей вооружения. Также СНБО собирается снять ограничения относительно прямых контрактов для украинских силовых министерств во время закупки оружия за рубежом.

Сейчас государственная компания «Укрспецэкспорт» имеет монопольное право осуществлять экспорт и импорт продукции, услуг военного и двойного назначения. Компания входит в состав государственного концерна «Укроборонпром».

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