В КНДР ликвидировали еще один ядерный полигон

Запуск КНДР баллистической ракеты. Фото: ZIK / EPA-EFE / UPG

Северная Корея ликвидировала основной полигон Ихара, предназначенный для испытания двигателей баллистических ракет.

Об этом сообщает специализированный сайт 38 North со ссылкой на экспертов из США, передает «Радио свобода».

Уточняется, что эксперты сделали выводы о ликвидации полигона на основе спутниковых снимков. Однако пока неизвестно, является ли уничтожение объекта свидетельством прекращении ракетной программы КНДР.

Источники 38 North сообщают, что работы по демонтажу стартовали в начале мая и закончились к 19 мая. По данным портала, полигон Ихара был единственным известным местом, где шли испытания твердотопливных ракет "Пуккиксон-2". Ее испытания прошли в феврале прошлого года.

Напомним: в конце мая Пхеньян сообщил о ликвидации трех испытательных шахт на ядерном полигоне Пхунгэри. Договоренность о закрытии полигона была достигнута на встрече лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в конце апреля. Тогда политики объявили о намерении подписать мирный договор, который официально положит конец состоянию войны между двумя странами.

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