В Гватемале жертвами вулкана стало уже почти 100 человек

Число жертв извержения вулкана в Гватемале возросло до 99 человек.

Об этом сообщает АР со ссылкой на данные Института судебной медицины страны, пишет «Укринформ».

Отмечается, что удалось идентифицировать 28 погибших. По данным агентства, 192 человека числятся пропавшими без вести.

Ранее сообщалось, что вулкан Фуэго в Гватемале произвел второе извержение, власти объявили срочную эвакуацию населения. Тогда сообщалось о 84 погибших.

Вулкан Фуэго 3 июня, выбросив пепел и лаву на высоту до 10 километров. Нынешнее извержение вулкана – самое сильное за десятилетие.

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