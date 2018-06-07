В «ДНР» появится новый главарь, – СМИ

Главаря «ДНР» Александра Захарченко, скорее всего, изменит так называемый председатель «Народного совета» Денис Пушилин.

Решение об этом уже принято соответствующими инстанциями, сообщает УНИАН со ссылкой на источники сепаратистских сайтов в Донецке.

Отмечается, что решение официально еще не озвучено, но Пушилин, который ранее отмечался только как спикер относительно Минских переговоров, уже выступил с рядом нетипично громких для него заявлений.

«А сегодня Денис Пушилин поехал в Крым и провел переговоры тет-а-тет с «председателем правительства» этого «субъекта федерации» Сергеем Аксеновым – ранее в таком формате был замечен лишь пропавший со всех мониторов «глава республики» Захарченко», – говорится в сообщении СМИ.

Ранее главарь самопровозглашенной «Донецкой народной республики» Александр Захарченко заявил о намерении укреплять независимость «ДНР» и связи с Россией.

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