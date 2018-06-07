В день начала ЧМ в России Европарламент обсудит дело Сенцова

14 июня Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».

«Европейский парламент проведет дебаты и голосование относительно резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня – в день, когда начнется Чемпионат мира по футболу», – сообщил журналист.

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