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четверг, 7 июня, 2018, 19:40 Мир
В день начала ЧМ в России Европарламент обсудит дело Сенцова

14 июня Европейский парламент проведет дебаты и голосование по резолюции о правах человека в России и в частности о заключении украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в своем Twitter сообщил брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Джозвяк, передает «Европейская правда».

«Европейский парламент проведет дебаты и голосование относительно резолюции о правах человека в России и в частности о деле Сенцова 14 июня – в день, когда начнется Чемпионат мира по футболу», – сообщил журналист.
ЕСРоссияОлег Сенцов
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