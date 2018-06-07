В Британии не видят проблем с выдачами виз украинцам, – МВД

Министерство внутренних дел Великобритании, которое занимается визами, не видит проблемы в выдачи виз для украинцев.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В октябре прошлого года Алан Дункан, министр по делам Европы и Америки, который отвечает за украинское направление в британском МИД, написал очень подробное письмо в МВД, где перечислил недостатки в работе визовой службы и предложил коллегам пути их решения.

Однако в МВД отвергли все его идеи и объяснили, что вообще не видят проблем.

«Ответ тогдашней руководительницы Home Office, госпожи Эмбер Радд, датированный ноябрем, говорит твердое нет в отношении всех предложений. Кроме того, она вообще не увидела проблем в работе своих подчиненных, поэтому не планирует исправлять даже откровенные ошибки», – говорится в статье.

В частности, бывшая руководительница МВД категорически не согласна с претензиями относительно длительности рассмотрения заявок. «15 рабочих дней – это и так довольно конкурентное предложение», – заявила Радд в 2017 году.

В МВД Британии также не считают проблемой то, что визы для граждан Украины печатают в Варшаве, а не в Киеве.

«На резонные замечания МИД собственной страны о том, что дипмиссия в Киеве (и лично посол) вынуждены тратить время на улаживание проблем, созданных Варшавой, руководитель этого ведомства, словно издеваясь, ответила: а вы не общайтесь с тем, кто имеет проблемы, переадресовуйте нам», – говорится в публикации.

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