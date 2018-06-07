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четверг, 7 июня, 2018, 0:03 Киев
В Борисполе взорвался автомобиль, – фото

Mitsubishi отъехал с территории АЗС и взорвался

Сегодня, 6 июня, после обеда в Борисполе Киевской области возле АЗС произошел взрыв в автомобиле. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

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Чрезвычайное происшествие произошло возле заправки «КЛО».

«Машина Mitsubishi Lancer отъехала с территории АЗС и взорвалась. Работники КЛО быстро среагировали и перекрыли газовый баллон. Водитель дальше поехал на бензине», – говорится в сообщении.
Киевавто
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2018-06-07 02:52 :58