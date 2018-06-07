В Борисполе взорвался автомобиль, – фото

Mitsubishi отъехал с территории АЗС и взорвался

Сегодня, 6 июня, после обеда в Борисполе Киевской области возле АЗС произошел взрыв в автомобиле. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Чрезвычайное происшествие произошло возле заправки «КЛО».

«Машина Mitsubishi Lancer отъехала с территории АЗС и взорвалась. Работники КЛО быстро среагировали и перекрыли газовый баллон. Водитель дальше поехал на бензине», – говорится в сообщении.

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