В Австралии появился первый «криптовалютный город»

В Австралии город Агнес Уотер в штате Квинсленд объявил себя первым «криптовалютным городом». Теперь здесь принимают как оплату несколько криптовалют.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на Insider.pro.

Отмечается, что таким образом местные власти стремятся привлечь сюда еще больше туристов.

Более чем 30 местных компаний – от отелей и туроператоров до ресторанов – начали принимать как оплату биткоины (Bitcoin), Bitcoin Cash (Bitcoin.Cash), эфиры (ETH/USD), лайткоины (LTC/USD) и NEM.

За запуск цифровой платежной инфраструктуры отвечал австралийский криптостартап TravelbyBit.

В городе Агнес Уотер всегда много туристов, поскольку это ближайший населенный пункт к Большому Барьерному рифу. Однако, местных жителей там всего лишь две тысячи человек. Городок располагается примерно в 400 км к северу от Брисбена.

Идею превратить Агнес Вотер в криптогород предложил местный агент по недвижимости Гордон Кристиан. Его вдохновило смущение коллеги, владельца местного бизнеса: тот хотел принять от клиента оплату в биткоинах, но не знал, как это сделать. Когда Кристиан решил самостоятельно во всем разобраться и узнал, что несколько магазинов в аэропорту Брисбена принимают криптовалюту. Он решил сделать то же самое, только в всем городе.

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