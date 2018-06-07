В Афганистане в Рамадан не будут воевать с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани объявил о временном перемирии с «Талибаном» до 20 июня в связи с окончанием священного для мусульман месяца Рамадан.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Reuters.

Решение о перемирии было принято после того, как в Кабуле состоялось собрание богословов со всей страны, рекомендовавших установить временное перемирие с «Талибаном». Президент Афганистана прислушался к этой рекомендации.

«Перемирие – шанс для «Талибана» понять, что их кампания насилия не завоевывает сердца и разум, а еще больше отчуждает афганский народ от их идей», – заявил Гани.

Решение о перемирии не распространяется на другие группы боевиков, в частности, «Исламское государство», которая устроила в начале недели теракт в Кабуле на уже упомянутом собрании богословов, убив 14 человек.

В правительстве Афганистана не все согласились с решением президента о временном перемирии с «Талибаном». Военные утверждают, что перемирие позволит талибам перегруппироваться и подготовиться к новым нападениям.

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