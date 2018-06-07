Украинский активист Кольченко прекратил голодовку

Приговоренный к 10 годам заключения в России украинский активист Александр Кольченко, который 31 мая объявил голодовку, заявил, что прекращает голодовку.

Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы Агора Андрей Лепехин в Facebook.

«Александр Кольченко сегодня прекратил голодовку. По его словам, он очень ослаб, уже стал терять сознание. У него упал уровень сахара в крови, и ему уже ставили глюкозу. За время голодовки его вес снизился до 54 кг», – написал он.

Лепехин рассказал, что Кольченко по медицинским показаниям собирались переводить из санчасти колонии, где он находился в течение голодовки в тюремную больницу.

«В ходе голодовки Александра несколько раз в присутствии начальника колонии пытались заставить отказаться от голодовки члены местной ОНК и представители уполномоченного по правам человека Челябинской области», – добавил адвокат.

Украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, осудив Кольченко к 10, а Сенцова до 20 годам лишения свободы.

Напомним, незаконно осужденный в России по обвинению в терроризме Александр Кольченко объявил голодовку. Он требует освободить украинского режиссера Олега Сенцова.

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