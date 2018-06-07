Украинское государство будет существовать независимо от угроз российского президента, – Турчинов

Украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а Украинское государство будет существовать независимо от угроз российского президента.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя высказывания президента РФ во время «прямой линии», сообщает 7 июня пресс-служба СНБО.

Там отмечают, что «к Путину позвонил с оккупированного Донбасса испуганный гражданин России, который входит в состав российско-террористических группировок, и выразил опасение, что украинская армия может пойти в наступление во время Чемпионата мира по футболу, на что президент РФ заявил, что такие действия могут привести к тяжелым последствиям для украинской государственности в целом».

Турчинов в свою очередь относительно государственности подчеркнул: «Украинская государственность базируется на мужестве, патриотизме и вере миллионов свободных украинцев, способных ее защитить и сохранить свободу, демократию и независимость для своих детей».

По словам секретаря СНБО, «это принципиальное отличие нашей государственности российской, которая способна существовать исключительно в тоталитарных условиях, когда опричники, жандармы, чекисты и Кгбисты сжимают их решеткой и колючей проволокой от расползания».

«Российская государственность» лежит на костях миллионов замученных и разоренных невинных жизней», – подчеркнул Турчинов.

«Независимо от стонов перепуганных российских наемников и угроз российского президента, украинские военные будут действовать адекватно угрозам, а украинское государство есть и будет, независимо от маниакальных желаний имперских реваншистов», – заверил он.

7 июня Владимир Путин в рамках «Прямой линии» дал ответ на видеовопрос российского писателя Захара Прилепина, который воюет на стороне террористов на Донбассе.

Прилепин отметил, что боевики «Л/ДНР» опасаются, что украинская армия «воспользуется Чемпионатом мира по футболу и начнет активные боевые наступательные действия».

Путин в свою очередь заявил, что «надеется, что до таких провокаций не дойдет».

«А если это случится, я думаю, что это будет иметь очень тяжелые последствия для украинской государственности в целом», – сказал он.

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