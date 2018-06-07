Ученые создали робота для идеальных объятий

В Германии ученые создали робота Willow Garage PR 2, способного обниматься. Машина помогла специалистам выяснить, к каким объятиям люди стремятся чаще всего.

Об этом сообщает «Корреспондент», ссылаясь на IEEE Spectrum.

К эксперименту было привлечено 30 добровольцев, каждый из которых обнимался с роботом по 12 раз. В то же время ученые регулировали подогрев и меняли силу объятий и позы.

В результате выяснилось, что люди воспринимают лучшими крепкие объятия, однако хотят, чтобы их отпускали сразу после того, как они сами это делают. Кроме того, важно иметь тесный контакт с тем, кому доверяют и кого понимают.

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