Стрельба в Николаеве: У пострадавшего пять огнестрельных ранений

Один человек пострадал в результате перестрелки, которая произошла в Николаеве вечером 6 июня.

Об этом сообщают «Никвести».

По данным издания, недалеко от рынка «Юлиана» пострадавшему нанесли пять огнестрельных ранений, а убийцы скрылись с места преступления на своем авто.

Раненого доставили в больницу, состояние его оценивается как тяжелое.

Очевидцы слышали звуки выстрелов, а потом увидели пострадавшего мужчину, за которым бежали несколько человек.

«Новости-Н» сообщают, что после нескольких выстрелов мужчина упал, а его преследователи разбежались. Двое из них сели в серую машину и ехали.

В городе объявлен план «Перехват», место происшествия оцеплено сотрудниками полиции, продолжается работа следственно-оперативной группы Центрального отделения полиции.

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