Страна-агрессор: символические баннеры о «хозяйке» ЧМ по футболу

14 июня стартует Чемпионат мира по футболу, который пройдет в России. Украинский художник Андрей Ермоленко создал серию иллюстративных баннеров, символически представляющих «хозяйку» мундиаля страной-агрессором.

Соответствующие фото можно найти в Фейсбук на странице председателя Общественного комитета чествования памяти украинских героев Александра Вороны.

Отметим, что личная страница в Фейсбук самого автора рисунков Андрея Ермоленко – заблокирована, вероятно, из-за массовых жалоб российских ботов. Но это не мешает иллюстративным баннерам активно распространяться в сети, где их можно встретить во многих популярных группах.

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