Ставнийчук: Парламент неэффективен из-за «тотального умственного отставания»

Этот парламент является неэффективным не только из-за того, что он находится в состоянии стресса, мне кажется, что он неэффективен из-за ситуации тотального умственного отставания.

Об этом в эфире программы ДокаZ с Алексеем Шевчуком на телеканале ZIK заявила бывший член Венецианской комиссии (2007-2013 гг) Марина Ставнийчук.

«Этот парламент является неэффективным не только из-за того, что он находится в состоянии стресса, мне кажется, что он неэффективен из-за ситуации тотального умственного отставания. Нет серьезных специалистов в парламенте. Нет той критической массы, которая бы в действительности смогла пролоббировать, подготовить и провести через парламент ряд важных политических решений, которые крайне нужны Украине»,– подчеркнула гостья программы.

Марина Ставнийчук отметила, что как молодые, так и опытные народные депутаты часто бывают популистами.

«Вот возьмите нардепа Мустафу Найема. Это классный реформатор украинской полиции. Поэтому, мол, выбирайте нас в следующий раз, потому что мы – новые лица в парламенте. Но покажите мне, пожалуйста, результаты по той реформе и в чем ее реальная суть и позитив.

Возьмем и тех народных депутатов, которые уже имеют большой опыт. Например, Виктор Чумак. Вот я вчера была в Днепровском районе, и люди стали обсуждать кандидатов, кто будет баллотироваться в президенты. И люди говорят, что Чумак – телевизионный депутат, на округе они его не видят», – отметила Ставнийчук.

Эксперт добавила, что есть вопросы и относительно участия народных депутатов в законотворческой деятельности.

«В раде есть и такие нардепы, которые не внесли ни одного законопроекта. Например, относительно Надежды Савченко, я проанализировала то, что она сказала – что ей препятствуют в осуществлении депутатской деятельности. Я посмотрела последствия и результаты ее законотворческой работы, я удивлена. Один реальный законопроект, который стал законом – «закон Савченко», который повыпускал на свободу всех рецидивистов», – заявила Марина Ставнийчук и добавила: если мы действительно хотим реформировать страну, люди тоже должны осознать свою ответственность за избранных нардепов.

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