США из-за возможной акустической атаки эвакуировали своих дипломатов из Китая

Немало граждан США были эвакуированы из Китая из-за опасений, что американские дипломаты и их семьи могли стать объектом «акустических атак» со стороны конкурирующей страны.

В официальном заявлении, обнародованном в среду, Госдепартамент США сообщил о том, что отозвал со своего консульства в Гуанчжоу «ряд лиц» для «дальнейшей комплексной оценки их симптомов». В прошлом месяце обнаружили, что сотрудник консульства в Гуанчжоу с конца 2017 года по апрель 2018 года страдает легкой травмой головного мозга, – информирует издание The Guardian.

Департамент отправил команду в Гуанчжоу в конце мая для проверки здоровья других американских дипломатов и членов их семей и для изучения возможных связей между их симптомами и прошлогодними симптомами американских дипломатов на Кубе.

Государственный секретарь США Майк Помпео во вторник объявил о создании рабочей группы по расследованию непонятных инцидентов со здоровьем дипломатов США и их семей за рубежом.

Последняя эвакуация может превратиться в более широкий дипломатический кризис в американо-китайских отношениях.

Министр иностранных дел Китая Ван Й назвал майский инцидент с участием сотрудника консульства США «индивидуальным случаем», и сказал, что он надеется на то, что он не будет «раздут, затруднен или даже политизирован».

Перевод с английского Оксаны Вергелес, для ИА ZIK

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